В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? Большая компания нап??лнила тарелки и сдвинула два столика рядом с нами, с тем чтобы все могли усесться вместе. Два месяца расследования, проведенного в строжайшем...
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В каком из предложений пропущена одна (только одна!) запятая? Большая компания нап??лнила тарелки и сдвинула два столика рядом с нами, с тем чтобы все могли усесться вместе. Два месяца расследования, проведенного в строжайшем секрете позволили мне представить полную картину. – Что делать, такова жизнь с ее маленькими тайнами. Расстояние между галактиками исчисляем миллионами световых лет. [Все предложения написаны верно.]
Ответ(ы):
Гость:
Два месяца расследования,проведённого в строжайшем секрете,позволили мне представить полную картину.
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