В каком из выражений вместо* поставить знак = A 37см * 3 дм 7 см. B 3т 4 ц * 3т 450 кг. С 4мм* 4см D 5 км 80 м* 5км 800м
Математика
В каком из выражений вместо* поставить знак = A 37см * 3 дм 7 см. B 3т 4 ц * 3т 450 кг. С 4мм* 4см D 5 км 80 м* 5км 800м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А и С Мы переводим в сантиметры Так в 1 дм 10 см у нас получается 30 + 7 сантиметров= 37см. Переводим в миллиметры В 1 сантиметре 10 миллиметров Получается: 40 и 4 =44мм
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