В каком месте Земли тундры встречаются ещё ближе к экватору чем в Северной Америке? Напишите причину подобного явления.

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В каком месте Земли тундры встречаются ещё ближе к экватору чем в Северной Америке? Напишите причину подобного явления.

Автор: Гость