В каком месте Земли тундры встречаются ещё ближе к экватору чем в Северной Америке? Напишите причину подобного явления.
Разное
В каком месте Земли тундры встречаются ещё ближе к экватору чем в Северной Америке? Напишите причину подобного явления.
Ответ(ы):
Гость:
В горных системах,таких как Анды (самое близкое к экватору)встречаются горные тундры.Причина этого в вертикальной зональности,поэтому биом аналогичен тундре .
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