В каком направлении протянулся Кавказ? а)с севера на юг б)с запада на восток в)с северо-запада на юго-восток г)с северо-востока на юго-запад

География

В каком направлении протянулся Кавказ? а)с севера на юг б)с запада на восток в)с северо-запада на юго-восток г)с северо-востока на юго-запад

Автор: Гость