В каком направлении протянулся Кавказ? а)с севера на юг б)с запада на восток в)с северо-запада на юго-восток г)с северо-востока на юго-запад
География
В каком направлении протянулся Кавказ? а)с севера на юг б)с запада на восток в)с северо-запада на юго-восток г)с северо-востока на юго-запад
Ответ(ы):
Гость:
Кавказские горы протянулись с северо-запада на юго-восток на одна тысяча сто километров.
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