В каком направлении шла эволюция покровов тела . биология. прошу вас помогите завтра сдавать надо с этим вопросом . прошу

Биология
В каком направлении шла эволюция покровов тела . биология. прошу вас помогите завтра сдавать надо с этим вопросом . прошу
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