В каком порядке должны следовать предложентя , обозначенные буквами, чтобы получился связанный текст.
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В каком порядке должны следовать предложентя , обозначенные буквами, чтобы получился связанный текст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б В А Д Г в таком порядке
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