В каком порядке должны следовать предложения обозначенные буквами,чтобы получился связный текст?Допиши 4-6 предожений,продолжив текст.А.Вдруг он замет ил под берёзкой норку. Б.В лесу по ложбинке побежал первый руче...

В каком порядке должны следовать предложения обозначенные буквами,чтобы получился связный текст?Допиши 4-6 предожений,продолжив текст.А.Вдруг он замет ил под берёзкой норку. Б.В лесу по ложбинке побежал первый ручеёк. В.Решил ручеёк в неё заглянуть. Г.В норке сладно спал ёжик. Д.Холодный ручеёк разбудил его.

Б, А, В, Г, Д. Вдруг просыпается ежик. Он не знает кто его разбудил. На поверхности слышны звуки природы. Наступила весна.