В каком порядке должны следовать предложения обозначенные буквами,чтобы получился связный текст?Допиши 4-6 предожений,продолжив текст.А.Вдруг он замет ил под берёзкой норку. Б.В лесу по ложбинке побежал первый руче...
В каком порядке должны следовать предложения обозначенные буквами,чтобы получился связный текст?Допиши 4-6 предожений,продолжив текст.А.Вдруг он замет ил под берёзкой норку. Б.В лесу по ложбинке побежал первый ручеёк. В.Решил ручеёк в неё заглянуть. Г.В норке сладно спал ёжик. Д.Холодный ручеёк разбудил его.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Б, А, В, Г, Д. Вдруг просыпается ежик. Он не знает кто его разбудил. На поверхности слышны звуки природы. Наступила весна.