В каком предложении допущена ошибка? 1. Что бы ни случилось, мы не можем их бросить в нынешних обстоятельствах. 2. Делигация встретилась с представителями предприятия, чтоб ы согласовать новый контракт. 3. Детям в...

В каком предложении допущена ошибка? 1. Что бы ни случилось, мы не можем их бросить в нынешних обстоятельствах. 2. Делигация встретилась с представителями предприятия, чтоб ы согласовать новый контракт. 3. Детям во что бы то ни стало необходимо было попасть на другой берег бурной реки. 4. Во всех. 5. Все предложения написаны верно.