В каком предложении допущена ошибка (не пунктуационная!) или опечатка? 1 Настроение у него сразу же испортилось.2 К комплиментам она привыкла.3 Дух карнавального веселья е ще брал свое, спать не хотелось, и все гурьбой повалили в ресторан. 4Сохранять финансовую самостоятельность, особенно когда он лишился хорошей работы, было все сложнее с каждым днем.5 Откудато ветер донес обрывок танцевальной мелодии.