В каком предложении допущена ошибка (не пунктуационная!) или опечатка? 1.От асфальта мостовой и тротуаров шел сухой пар, как в турецкой бане. 2.На миг ему померещилось, будт о он на корабле, а земля уже близко. 3.Т...
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В каком предложении допущена ошибка (не пунктуационная!) или опечатка? 1.От асфальта мостовой и тротуаров шел сухой пар, как в турецкой бане. 2.На миг ему померещилось, будт о он на корабле, а земля уже близко. 3.Там были представлены все знаменитые школы живописи, не говоря уже о богатых колекциях изделий из нефрита, фарфора, ковров и тканей. 4.Анна ощутила себя лучше, словно все в мире опять стало на свои места. 5.Снаружи, в холодноватом свете луны, он снова увидел ту девушку.
Ответ(ы):
Гость:
КоЛЛекциях ошибка,в третьем
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