В каком предложении нет ошибки? - Просто некоторые люди всю жизнь ходят с ярлыками, - грустно заметил он. Его силует был смутно различим, потому что перед глазами все плыло и колыхалось, как в душном сне. На прове...

В каком предложении нет ошибки? - Просто некоторые люди всю жизнь ходят с ярлыками, - грустно заметил он. Его силует был смутно различим, потому что перед глазами все плыло и колыхалось, как в душном сне. На проверку колекция серебряных кубков оказалась набором из пяти кружек. Ден тонул в золотисто-серых сумерках. Из под белого халата выглядывал край галстука, который гармонировал с цветом его глаз.