В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 1) И (тот)час же сквозь лёгкое облачко набежавшей грусти я почувствовал сладкое замирание сердца, которое (за)частую и спытывал при мысли о дальних поездках, о новых впечатлениях. 2) Было особенно трудно (по)тому, что я был единственным специалистом на заводе, работающим (по)этому профилю, и всю ответственность я принимал на себя. 3) (В)начале века это имя знали все: почтовые открытки с надписью «С.М. Прогудин-Горский, СПб» продавались (по)всеместно. 4) Я не чувствовал полёта (в)верх, а только видел: Москва с её огнями быстро проваливается и наконец совершенно исчезает (в)глубине ночи.