В каком предложении сказуемое выражено глаголом 1 спр мальчик задумчиво смотрел в окно с раннего утра до заката птица летает над полями ранним утром мы ходим в рощу за грибами

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В каком предложении сказуемое выражено глаголом 1 спр мальчик задумчиво смотрел в окно с раннего утра до заката птица летает над полями ранним утром мы ходим в рощу за грибами

Автор: Гость