В каком предложении сказуемое выражено глаголом 1 спр мальчик задумчиво смотрел в окно с раннего утра до заката птица летает над полями ранним утром мы ходим в рощу за грибами
Русский язык
В каком предложении сказуемое выражено глаголом 1 спр мальчик задумчиво смотрел в окно с раннего утра до заката птица летает над полями ранним утром мы ходим в рощу за грибами
Ответ(ы):
Гость:
С раннего утра до заката птица летает( летать -ать- у 1 спр.)над полями.
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