В каком предложении должна стоять только одна запятая? ( знаки препинания не раставлены ) 1) на столе стояли чашки с блюдцами чайник сахарница и молочник 2) в зоопарке играли волчата и лисята ) 3) снег падал пушистыми хлопь...

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В каком предложении должна стоять только одна запятая? ( знаки препинания не раставлены ) 1) на столе стояли чашки с блюдцами чайник сахарница и молочник 2) в зоопарке играли волчата и лисята ) 3) снег падал пушистыми хлопьями кружился в воздухе и медленно покрывал землю 4) на снегу виднелись следы машин пешеходов собак

Автор: Гость