В каком предложении нельзя однозначно определить ,где подлежащее? 1.Куры денег н?? клюют . 2.Горы скрыло море 3.Ночи сменяют дни

Русский язык

В каком предложении нельзя однозначно определить ,где подлежащее? 1.Куры денег н?? клюют . 2.Горы скрыло море 3.Ночи сменяют дни

Автор: Гость