В каком предложении нужно поставить только ОДНУ запятую? а) Тужит Пахом да не зна??т о ком. б) Он не ответил ни да ни нет. в) И крута гора забывчива и лиха беда да избывчива. г) Иван Никифорович был ни жив ни мёртв.

Русский язык
В каком предложении нужно поставить только ОДНУ запятую? а) Тужит Пахом да не зна??т о ком. б) Он не ответил ни да ни нет. в) И крута гора забывчива и лиха беда да избывчива. г) Иван Никифорович был ни жив ни мёртв.
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Гость:
А). по моему так .....
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