В каком районе проживают : 1)черкесы и кумыки 2)башкиры и удмуртия 3)татары и калмыки А)северный Кавказ Б)Поволжье В)Урал

Геометрия
В каком районе проживают : 1)черкесы и кумыки 2)башкиры и удмуртия 3)татары и калмыки А)северный Кавказ Б)Поволжье В)Урал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)башкиры и удмуртия  на В)Урале 3)татары и калмыки в Б)Поволжье 1)черкесы и кумыки на  А)северном Кавказе 
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