В каком регионе была найдена прялка эпохи неолита а) в Прииртышье б) в долине реки ??силь в) на берегу реки Жайык ( Урал) г) в Притоболье
История
В каком регионе была найдена прялка эпохи неолита а) в Прииртышье б) в долине реки ??силь в) на берегу реки Жайык ( Урал) г) в Притоболье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется б) в долине реки Есиль
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