В каком регионе была найдена прялка эпохи неолита а) в Прииртышье б) в долине реки ??силь в) на берегу реки Жайык ( Урал) г) в Притоболье

История

В каком регионе была найдена прялка эпохи неолита а) в Прииртышье б) в долине реки ??силь в) на берегу реки Жайык ( Урал) г) в Притоболье

Автор: Гость