В каком ряду пропущена одна и та же гласная? Выберите вариант ответа: Яркая в…трина, дорогой д…ликатес К…морка отшельника, чугунная сков…рода Экстр…мальное путешествие, св…репый волк Сочный вин…грет, заслуженная ст…пендия ...

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В каком ряду пропущена одна и та же гласная? Выберите вариант ответа: Яркая в…трина, дорогой д…ликатес К…морка отшельника, чугунная сков…рода Экстр…мальное путешествие, св…репый волк Сочный вин…грет, заслуженная ст…пендия Фи…летовый пиджак, долгожданные апл…дисменты Задание № 6: В каком предложении числительное надо написать слитно? Выберите вариант ответа: Прошло (двадцать)(восемь)дней. (Сто)(пятьдесят)(третий) трактор сошёл с конвейера. (Сто)(пятьдесят)(три) трактора работают на полях области. (Сто)(пятидесяти)(трёх)тысячный трактор выпущен на заводе в этом году. В области не хватает (ста)(пятидесяти)(трёх)тысяч тракторов. Задание № 7: Этой фразой заканчивалось каждое математическое рассуждение великого греческого математика Эвклида. Выберите вариант ответа: А всё-таки она вертится! Я мыслю, – значит, существую. Что и требовалось доказать. Эврика! Факты – упрямая вещь.

Автор: Гость