. В каком ряду расположены химические элементы в порядке усиления неметаллически?? свойств? 1) C, Si, P 2) P, S, Cl 3) Cl, S, P 4) P, N, B
Химия
. В каком ряду расположены химические элементы в порядке усиления неметаллически?? свойств? 1) C, Si, P 2) P, S, Cl 3) Cl, S, P 4) P, N, B
Ответ(ы):
Гость:
Во втором ряду все хим. эл. расположены в порядке усиления неметаллических свойств, так как: 1) C Si P = Si C P 2) правильно 3) Cl S P = P S Cl 4) P N B = B P N
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