В каком ряду собирательные числительные употреблены с существительными правильно? (1) трое детей, трое колготок (2) трое ворон, шестеро домов (3) семеро министров, двое дочерей (4) четверо белок, двое профессоров
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В каком ряду собирательные числительные употреблены с существительными правильно? (1) трое детей, трое колготок (2) трое ворон, шестеро домов (3) семеро министров, двое дочерей (4) четверо белок, двое профессоров
Ответ(ы):
Гость:
1)трое детей, трое колготок
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