В каком ряду во всех словах пишется О? Выберите правильный ответ: дочист.., занов.., искос.. налев.., добел.., засветл.. вправ.., зажив.., надолг.. издавн.., направ.., слев..

Русский язык

В каком ряду во всех словах пишется О? Выберите правильный ответ: дочист.., занов.., искос.. налев.., добел.., засветл.. вправ.., зажив.., надолг.. издавн.., направ.., слев..

Автор: Гость