В каком ряду во всех словах пишется О? Выберите правильный ответ: дочист.., занов.., искос.. налев.., добел.., засветл.. вправ.., зажив.., надолг.. издавн.., направ.., слев..
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В каком ряду во всех словах пишется О? Выберите правильный ответ: дочист.., занов.., искос.. налев.., добел.., засветл.. вправ.., зажив.., надолг.. издавн.., направ.., слев..
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Гость:
Дочисто заново искосо
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