В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква 1)пред...стория,с...грать 2)бе...полезный , бе...звучный 3)пр...добрый,пр...открыть 4)о...бежать , на...писать P.S Склоняюсь к варианту 3 , но меня сбил с данной м...

Русский язык
В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква 1)пред...стория,с...грать 2)бе...полезный , бе...звучный 3)пр...добрый,пр...открыть 4)о...бежать , на...писать P.S Склоняюсь к варианту 3 , но меня сбил с данной мысли брат и я сомневаюсь. помогите .
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Гость:
1 предыстория, сыграть
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