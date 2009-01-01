В каком ряду все слова являются числительными? 1) первый, тысяча, множество, двое; 2) обеим, втроем, четыре пятых, один; 3) полутора, двести тридцать, оба, сто; 4) сотня, четверых, двести седьмой, полтораста. 2. Поставьте ...

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В каком ряду все слова являются числительными? 1) первый, тысяча, множество, двое; 2) обеим, втроем, четыре пятых, один; 3) полутора, двести тридцать, оба, сто; 4) сотня, четверых, двести седьмой, полтораста. 2. Поставьте числительное в указанный падеж: 972 –П.п.; 486 – Р.п.; 3957 – Д.п.. 3. Согласуйте числительное с существительным: 1) К (191) прибавьте (365). 2) Лектор выступал перед (48) слушателями. 3) Событие произошло в (2009) году. 4) Выставочный зал был заполнен (57) портретами. 5) В (586) работах были допущены однотипные ошибки. 4. Выберите из предложенной пары правильный вариант, запишите его: Разговаривать с (обоими, обеими) ученицами; в (обоих, обеих) вариантах; обратиться к (обоим, обеим) работникам; пригласить (двух, двоих) подруг; разобраться с (обоими, обеими) нарушениями; держать (обоими, обеими) руками; дружить с (двоими, двумя) девочками; ошибки в (обоих, обеих) контрольных; искать справку в (обоих, обеих) стопках бумаг. 5. Найдите пример с грамматической ошибкой: 1) к шестистам пятидесяти двум страницам; 2) к сорокам пяти годам; 3) без двух пятых частей; 4) о девяноста трех случаях. 6. Найдите пример с грамматической ошибкой: 1) о полуторах нормах; 2) альбом со ста четырьмя памятниками; 3) прибавить к тысяче двумстам восьмидесяти девяти; 4) расплатиться с семьюстами восьмьюдесятью рабочими. 7. Найдите пример без грамматической ошибки: 1) в двух тысячи седьмом году; 2) держаться обеими руками; 3) ребенок заговорил к полуторам годам; 4) с двумястами шестидесяти пятью бюллетенями. 8. Выпишите все числительные, укажите их разряд: Надо сказать, что квартира эта – № 50 – давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была Беломут, и другому – с утраченной фамилией. И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать. (М. Булгаков.) 9. Выберите нужное числительное, спишите последний абзац, указывая синтаксическую роль числительных: Все окна… были открыты, и всюду слышалась в окнах радиомузыка. Из любопытства Маргарита заглянула в одно из них. Увидела кухню. Два примуса ревели на плите, возле них стояли две женщины с ложками в руках и переругивались…. – Оба (обе) вы хороши, – звучно сказала Маргарита, переваливаясь через подоконник в кухню. Оба (обе) ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула краны в обоих (обеих) примусах и потушила их. Женщины охнули и открыли рты. (М. Булгаков.)

Автор: Гость