В каком ряду все слова пишутся через дефис? 1) кто(либо), (не)кто, что(то) 2)что(нибудь), у кого(то), (кое) какой 3) (ни)у(кого), какой(то), что(либо) В каком словосочетании допущена ошибка 1) я с их друзьями 2)из ихнего окна 3...

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В каком ряду все слова пишутся через дефис? 1) кто(либо), (не)кто, что(то) 2)что(нибудь), у кого(то), (кое) какой 3) (ни)у(кого), какой(то), что(либо) В каком словосочетании допущена ошибка 1) я с их друзьями 2)из ихнего окна 3) по их мнению В каком ряду все местоимения являются определетельными? 1) мой, какой-нибудь, что-то 2) нечто, некоторый , ваш 3)всякий , каждый , любой В каком ряду все местоимения являются неопределёнными? 1) тот, это, такой, таков 2) свой, твой, его 3) некоторый, кое-какой , несколько

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