В каком ряду во всех трёх словах пишется одна и та же буква? 1) ра...пространить, бе...фокусный, бе...корыстный 2) бе...дыханный, ра...продажа, ра...задориться 3) бе...кл ассовый, ра...гороженный, бе...отрадность 4) ра...тревожить, чре...вычайно, бе...проволочный 3. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется буква З? 1) бе...церемонный, бе...грамотный, ни...провержение 2) бе...жизненный, бе...вкусный, во...препятствовать 3) в...бешенный, в...тревоженный, ди...позиция 4) ра...жалобить, ра...двоение, и...жаленный 4. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется буква З? 1) бе...голосый, бе...смысленно, бе...культурье 2) в...бираться , бе...ымянный, бе...дарный 3) в...балтывать, в...пышка, в...лелеять 4) ра...киданный, ра...ценки, ра...грести