В каком слове неверно выделена гласная буква, обозначающая ударный звук? 1 бАлов??нь 2 баловАть 3 бАловник 4 баловАться
Русский язык
В каком слове неверно выделена гласная буква, обозначающая ударный звук? 1 бАлов??нь 2 баловАть 3 бАловник 4 баловАться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баловаться. Ударение падает на первую букву А.
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