В каком слове правописания если суффикса определяется правилом "В прилагательных образованных от существительных с помощью суффиксов онн енн пишется нн
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В каком слове правописания если суффикса определяется правилом "В прилагательных образованных от существительных с помощью суффиксов онн енн пишется нн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прилагательных, образованных от существительных например: соломенный, болезненный, свойственный, обеденный, внутренний, ведренный
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