В каком слове правописания если суффикса определяется правилом "В прилагательных образованных от существительных с помощью суффиксов онн енн пишется нн

Русский язык

В каком слове правописания если суффикса определяется правилом "В прилагательных образованных от существительных с помощью суффиксов онн енн пишется нн

Автор: Гость