В каком слове согласных звуков больше, чем гласных? 1) традиция 2) искоса 3) задала 4) молоды

В каком слове согласных звуков больше, чем гласных? 1) традиция 2) искоса 3) задала 4) молоды

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Похожие вопросы