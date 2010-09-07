В каком слове все согласные звуки мягкие ? а)муравей б)лимон в)лееть г)чайник
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В каком слове все согласные звуки мягкие ? а)муравей б)лимон в)лееть г)чайник
Ответ(ы):
Гость:
Лееть ,ответ под пуквой в)
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