В каком словосочетании допущена ошибка? 1)более высокий дом 2)менее радостная вс??реча 3)более добрейший человек 4)самый главный вопрос Подскажите пожалуйста☻

Русский язык
В каком словосочетании допущена ошибка? 1)более высокий дом 2)менее радостная вс??реча 3)более добрейший человек 4)самый главный вопрос Подскажите пожалуйста☻
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 3-м словосочетании
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