В каком словосочетании глагол поставить может означать не то, что в остальных?А)Поставить чашку б)поставить тарелку в)поставить бокал г)поставить чайник д)поставить блюдо

Русский язык
В каком словосочетании глагол поставить может означать не то, что в остальных?А)Поставить чашку б)поставить тарелку в)поставить бокал г)поставить чайник д)поставить блюдо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставить чайник))) Так как ты его ставишь подогревать , а не на стол.
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