В каком словосочетании ,,Море,,стоит в форме В.п.? 1)Выйти из моря 2)Купаться в море 3)Быструю реку и глубокое море
Русский язык
В каком словосочетании ,,Море,,стоит в форме В.п.? 1)Выйти из моря 2)Купаться в море 3)Быструю реку и глубокое море
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купаться в море.))))))))))))))))))
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