В каком словосочетании тип связи управление ? а)поймать бабочка б) последнее известие в) езда верхом г) желание путешествовать
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В каком словосочетании тип связи управление ? а)поймать бабочка б) последнее известие в) езда верхом г) желание путешествовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В варианте ответа под буквой а. Поймать (глагол, главное слово) кого? Бабочку (существительное, зависимое слово). Удачи!
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