В каком словосочетании верно определено главное слово? 1)лететь на сомолете) 2)ждали нас(нас главное) 3)едет быстро(быстро главное) 4)солнечный день(написано солнечный главное ) вопрос какое правильное

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В каком словосочетании верно определено главное слово? 1)лететь на сомолете) 2)ждали нас(нас главное) 3)едет быстро(быстро главное) 4)солнечный день(написано солнечный главное ) вопрос какое правильное
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Гость:
Лететь на самолёте- правильное
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