В каком случае числа A и B не пропорциональны соответственно числам C и D если: 1) A=4, B=14 C=14 D=49. 2) A=5 B=3 C=4 D=6 3)A=50 B=1 C= 250 D=5 4)А=9,В=7 С=54 D=42

Математика

В каком случае числа A и B не пропорциональны соответственно числам C и D если: 1) A=4, B=14 C=14 D=49. 2) A=5 B=3 C=4 D=6 3)A=50 B=1 C= 250 D=5 4)А=9,В=7 С=54 D=42

Автор: Гость