В каком случае числа A и B не пропорциональны соответственно числам C и D если: 1) A=4, B=14 C=14 D=49. 2) A=5 B=3 C=4 D=6 3)A=50 B=1 C= 250 D=5 4)А=9,В=7 С=54 D=42

Математика
В каком случае числа A и B не пропорциональны соответственно числам C и D если: 1) A=4, B=14 C=14 D=49. 2) A=5 B=3 C=4 D=6 3)A=50 B=1 C= 250 D=5 4)А=9,В=7 С=54 D=42
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2) вроде здесь текст для того чтобы мой ответ засчитали
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