В каком случае процесс теплообмена произойдет быстрее если в горячую воду налива??ь в холодную холодную наливать в горячую той же массы

Физика

В каком случае процесс теплообмена произойдет быстрее если в горячую воду налива??ь в холодную холодную наливать в горячую той же массы

Автор: Гость