В каком случае процесс теплообмена произойдет быстрее если в горячую воду налива??ь в холодную холодную наливать в горячую той же массы
Физика
В каком случае процесс теплообмена произойдет быстрее если в горячую воду налива??ь в холодную холодную наливать в горячую той же массы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горячую в холодную...............
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