В каком случае сила ветра будет больше: если он дует между пунктами с атмосферным ??авлением 760 мм и 740 мм или между пунктами с атмосферным давлением 760 мм и 710 мм
География
В каком случае сила ветра будет больше: если он дует между пунктами с атмосферным ??авлением 760 мм и 740 мм или между пунктами с атмосферным давлением 760 мм и 710 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
760 и 710 мм . чем большая разница тем сильнее
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