В каком случае сила ветра будет больше: если он дует между пунктами с атмосферным ??авлением 760 мм и 740 мм или между пунктами с атмосферным давлением 760 мм и 710 мм

География

В каком случае сила ветра будет больше: если он дует между пунктами с атмосферным ??авлением 760 мм и 740 мм или между пунктами с атмосферным давлением 760 мм и 710 мм

Автор: Гость