В каком ва­ри­ан­те от­ве­та со­дер­жит­ся ин­фор­ма­ция, не­об­хо­ди­мая для о??ос­но­ва­ния от­ве­та на во­прос: «По­че­му автор-рас­сказ­чик был поражён уви­ден­ны­ми в ин­сти­тут­ском бу­фе­те порт­ре­та­ми?»? 1) (2) Он во...

Русский язык

В каком ва­ри­ан­те от­ве­та со­дер­жит­ся ин­фор­ма­ция, не­об­хо­ди­мая для о??ос­но­ва­ния от­ве­та на во­прос: «По­че­му автор-рас­сказ­чик был поражён уви­ден­ны­ми в ин­сти­тут­ском бу­фе­те порт­ре­та­ми?»? 1) (2) Он волок всего две кар­ти­ны — не­за­чехлённые, без рамок. (3) По­ста­вил и подошёл к бу­фет­ной стой­ке. 2) (4) Я гля­нул на его хол­сты, гля­нул не­бреж­но, даже предубеждённо, ни во что не веря. (5) Гля­нул и уди­вил­ся. 3) (8) Отец был мо­ло­дой, чуть ли не мо­ло­же этого парня, в форме же­лез­но­до­рож­но­го ма­ши­ни­ста, в фу­раж­ке. (10) А мать си­де­ла прямо, на­пряжённо. 4) (22) Эти два порт­ре­та не то чтобы вы­де­ля­лись ма­стер­ством — они про­сто были жи­вы­ми…

Автор: Гость