В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для о??основания ответа на вопрос: «Почему автор-рассказчик был поражён увиденными в институтском буфете портретами?»? 1) (2) Он во...
Русский язык
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для о??основания ответа на вопрос: «Почему автор-рассказчик был поражён увиденными в институтском буфете портретами?»? 1) (2) Он волок всего две картины — незачехлённые, без рамок. (3) Поставил и подошёл к буфетной стойке. 2) (4) Я глянул на его холсты, глянул небрежно, даже предубеждённо, ни во что не веря. (5) Глянул и удивился. 3) (8) Отец был молодой, чуть ли не моложе этого парня, в форме железнодорожного машиниста, в фуражке. (10) А мать сидела прямо, напряжённо. 4) (22) Эти два портрета не то чтобы выделялись мастерством — они просто были живыми…
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верный под цифрой четыре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Немецкий язык