В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложен??и должны стоять запятые. Вступая в спор (1) и отстаивая свою позицию (2) мы начинаем горячиться (3) и (4) сами того не замечая (5) допускаем до...

Русский язык
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложен??и должны стоять запятые. Вступая в спор (1) и отстаивая свою позицию (2) мы начинаем горячиться (3) и (4) сами того не замечая (5) допускаем досадную грубость.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вступая  в  спор  и  отстаивая  свою позицию, мы  начинаем  горячится,  и  сами  того  не  замечая , допускаем  досадную  грубость .
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