В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложен??и должны стоять запятые. Вступая в спор (1) и отстаивая свою позицию (2) мы начинаем горячиться (3) и (4) сами того не замечая (5) допускаем до...
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В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложен??и должны стоять запятые. Вступая в спор (1) и отстаивая свою позицию (2) мы начинаем горячиться (3) и (4) сами того не замечая (5) допускаем досадную грубость.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вступая в спор и отстаивая свою позицию, мы начинаем горячится, и сами того не замечая , допускаем досадную грубость .
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