В каком варианте ответа все указанные глаголы относятся к переходным? а) не нашел ответа, успокоить мать, рассказать коллегам; б) объяснить пример, купи сахара, мечтать о будущем; в) бросаться на помощь, возместить убытки, в...
Русский язык
В каком варианте ответа все указанные глаголы относятся к переходным? а) не нашел ответа, успокоить мать, рассказать коллегам; б) объяснить пример, купи сахара, мечтать о будущем; в) бросаться на помощь, возместить убытки, верить подруге; г) сочувствовать больному, болтать с друзьями, удивиться с коллег. Помогите пожалуйста, очень срочно надо!!! Заранее спасибо)))
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Велосипедист и мотоцикл выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков.Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч , а мотоциклист-- 40 км/ч...
Математика
Найдите неизвестный член пропорции: 3/7:1 целую 1/14=0,4:х ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО ЗАВТР?? КОНТРОЛЬНАЯ.