В каком варианте ответа все указанные глаголы относятся к переходным? а) не нашел ответа, успокоить мать, рассказать коллегам; б) объяснить пример, купи сахара, мечтать о будущем; в) бросаться на помощь, возместить убытки, в...

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В каком варианте ответа все указанные глаголы относятся к переходным? а) не нашел ответа, успокоить мать, рассказать коллегам; б) объяснить пример, купи сахара, мечтать о будущем; в) бросаться на помощь, возместить убытки, верить подруге; г) сочувствовать больному, болтать с друзьями, удивиться с коллег. Помогите пожалуйста, очень срочно надо!!! Заранее спасибо)))

Автор: Гость