В каком варианте в окончаниях обоих слов пропущена буква И . А) на спинк.. и на ладон.. Б) от братик.. и от дяд.. в) на верхушк.. черёмух.. г) на веточк.. ел..

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В каком варианте в окончаниях обоих слов пропущена буква И . А) на спинк.. и на ладон.. Б) от братик.. и от дяд.. в) на верхушк.. черёмух.. г) на веточк.. ел..

Автор: Гость