В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно? А) Вы то(же) здесь бывали? Б) Что(бы) ни случилось – жизнь прекрасна. В) Я хочу, что(б) ты дал мне совет. Г) Эта дверь закрывалась так(же), как и предыдущая. 1) А, Б 2) ...
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В каком варианте выделенные слова пишутся раздельно? А) Вы то(же) здесь бывали? Б) Что(бы) ни случилось – жизнь прекрасна. В) Я хочу, что(б) ты дал мне совет. Г) Эта дверь закрывалась так(же), как и предыдущая. 1) А, Б 2) В, Г 3) Б, Г 4) А, Г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)А,Б ................
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