В каком веке появилось орудие труда?
История
В каком веке появилось орудие труда?
Ответ(ы):
Гость:
Каменный век — дрeвнейший культурно-исторический период в развитии человечества, когда основные орудия труда и оружие изготовлялись главным образом из камня, но использовались также дерево и кость. В концекаменного века распространилось использование глиняной посуды.
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