В какой части нашей страны сосредоточена большая часть природных ресурсов? Как это сказывается на их освоении? (Россия)
В какой части нашей страны сосредоточена большая часть природных ресурсов? Как это сказывается на их освоении? (Россия)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Большая часть природных ресурсов сосредоточена в азиатской части России, на территории Сибири и Дальнего Востока. Освоение сопровождается некоторыми трудностями: территория малозаселена, слабо развита инфраструктура, отсутствие хороших дорог, суровый климат с низкими температурами (особенно зимой), многолетняя мерзлота и горный рельеф.