в какой части света находятся эти страны.Канада, Япония, Германия, Австралия

в какой части света находятся эти страны.Канада, Япония, Германия, Австралия

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Они как я знаю находятся в.. евразии
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