В какой фразеологизм входит притяжательное местоимение: 1) во всю ивановскую 2)совать нос не в свои дела 3)судить по себе 4)вышел из себя
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В какой фразеологизм входит притяжательное местоимение: 1) во всю ивановскую 2)совать нос не в свои дела 3)судить по себе 4)вышел из себя
Ответ(ы):
Гость:
В чьи? свои. Ответ - 2.
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