В какой координатной четверти находится точка пересечения прямых 4x-2y=7 и 7x-y=5 ?

Гость: Гость:

2y = 4x - 7, y = 2x - 3.5 y = 7x - 5 приравниваешь два уравнения 7х - 5 = 2х - 3,5 5х = 1,5 х = 0,3 отсюда, находим у..... то есть х подставляем в одно из уравнений.... у = 7*0,3 - 5 =2,1 - 5 = -2,9 тогда у нас получается координата точки пересечения это ( 0,3; -2,9) . и это точка находится в 4 четверти.....