В какой координатной четверти находится точка пересечения прямых 4x-2y=7 и 7x-y=5 ?

Алгебра
В какой координатной четверти находится точка пересечения прямых 4x-2y=7 и 7x-y=5 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2y = 4x - 7,        y = 2x - 3.5 y = 7x - 5       приравниваешь два уравнения 7х - 5 = 2х - 3,5 5х = 1,5 х = 0,3 отсюда, находим у..... то есть х подставляем в одно из уравнений.... у = 7*0,3 - 5 =2,1 - 5 = -2,9   тогда у нас получается координата точки пересечения это ( 0,3; -2,9) . и это точка находится в 4 четверти.....  
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