В какой ситуации можно применить пословицу: " Какова вечерняя заря, таков и другой день ? "
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В какой ситуации можно применить пословицу: " Какова вечерняя заря, таков и другой день ? "
Ответ(ы):
Гость:
Как себя гастргиш с вечера такой будет и следующие день.
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