В какой современной стране Европы находится место описанное в сказке 12 месяцев

В какой современной стране Европы находится место описанное в сказке 12 месяцев

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Не знаю...сейчас подумаю и напишу.
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